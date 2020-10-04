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14:05, 04 октября 2020

В минпросвещения сообщили, что за первую неделю учебного года коранавирусом заразились более тысячи сотрудников школ

В министерстве просвещения сообщили, что за первую неделю нового учебного года коранавирусом заразились более тысячи сотрудников школ. Впрочем, по словам замглавы ведомства Виктора Басюка, централизованных решений по переводу школ на удаленную работу пока приниматься не будет.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом и ОРВИ сегодня разниться в зависимости от региона и муниципалитета, а потому в Министерстве просвещения считают, что школам должны индивидуально определять свой образовательный процесс. На сегодня, как сообщил ТАСС замминистра Виктор Басюк, на карантине из-за острых респираторных инфекций и COVID-19 находятся 3% средних учебных заведений страны. По состоянию на конец прошлой недели из-за коронавируса были закрыты 94 школы. Но общего решения по возможному переводу школ на онлайн-формат обучения не будет. Ранее и в Минобрнауки России заявили, что пока не планируют переводить высшие учебные заведения страны на «дистанционку». Однако сегодня о переводе студентов на онлайн-обучение объявили Плехановский университет и Московский архитектурный институт.

Число заражений COVID-19 в России растет уже более три недели подряд. Сегодня впервые с 15 мая выявили более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В Москве этот показатель составил 3327 случаев.



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