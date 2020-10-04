Российскую теннисистку, по сведениям немецкой прессы, заподозрили в договорном матче

Издание «Вельт» утверждает, что внимание правоохранителей привлек матч первого круга Открытого чемпионата Франции, в котором Яна Сизикова, выступающая в паре с американской Мэдисон Бренгл, играла против румынских спортсменок. Сообщается, что подозрение вызвали две двойные ошибки, совершенные россиянкой. Дело в том, что перед этим следователи зафиксировали две подозрительные ставки на румынскую пару.

Антикоррупционная структура, которая занимается случаями мошенничества, пока эту информацию не прокомментировала.