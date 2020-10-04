В эти минуты в Выборге должен начаться митинг с требованием отставки главы местной администрации

Причиной недовольства местных жителей стал скандал с кражей семисот миллионов рублей – суммы, сопоставимой с городским бюджетом.

Митинг пройдет на Петровской площади, там соберется около пятисот человек. Как пишет интернет-портал «47-ньюс», на акции горожане потребуют отставки главы местной администрации Геннадия Орлова. По словам организатора мероприятия Алексея Соколова, люди планируют выходить с плакатами «Хватит позорить Выборг».

Дело в том, что в начале сентября Следственный комитет задержал председателя комитета финансов Выборгского района Ленинградской области Александра Болучевского. Его подозревают в крупном мошенничестве. По версии правоохранителей, он вывел из бюджета семьсот миллионов рублей. Из них 350 миллионов он якобы отдал своей знакомой за трудоустройство в мэрию Москвы, а оставшуюся часть обналичил. Отметим, что годовой бюджет Выборга на этот год составляет семьсот двенадцать миллионов рублей.

Украденные семьсот миллионов предназначались для капитального ремонта и реставрации нескольких зданий в городе.

