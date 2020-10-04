Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич опасается, что ей не позволят вернуться в страну

В ходе пресс-конференции писательница сказала, что не рассматривает свой отъезд в Европу как эмиграцию, однако на родине, по ее словам, многие считают, что члена президиума Координационного совета оппозиции уже не пустят домой. Алексиевич напомнила, что большинство ее соратников сейчас находятся либо за пределами Белоруссии, либо под арестом. Писательница также высказалась за введение более жестких санкций в отношении белорусских властей.
2020-10-04T13:33:37+03:00
2020-10-04T14:28:57+03:00
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13:33, 04 октября 2020
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