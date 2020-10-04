В Нижнем Новгороде полиция разобрала мемориал в память журналистки Ирины Славиной

Он располагался у места, где главный редактор местного интернет-издания Koza Press сожгла сама себя. Об этом пишет сайт «МБХ медиа». Сейчас к зданию регионального главка МВД снова пришли жители города, которые пытаются восстановить мемориал – несут цветы и свечи.

Славина погибла позавчера, оставив перед этим сообщение с просьбой винить в ее смерти государство. За день до самоубийства у нее в квартире прошли обыски по делу, касающемуся движения «Открытая Россия».

По предварительным данным, похороны журналистки пройдут во вторник.

