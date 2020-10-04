На фоне заболевания Трампа коронавирусом штаб его противника пообещал публиковать тесты кандидата в президенты

На фоне заболевания Дональда Трампа коронавирусом штаб его противника Джо Байдена пообещал регулярно публиковать тесты кандидата в президенты. Об этом пишет газета The Washington Post. В пятницу представитель Демократической партии сообщил об отрицательном результате, следующее обследование он планировал пройти сегодня.

Глава Белого дома сообщил о своей болезни в ночь на пятницу. Он находится в военно-медицинском центре, но обязанности передавать не стал. Трамп записал видеообращение, в котором сообщил, что чувствует себя лучше и надеется вернуться к предвыборной кампании. Врачи говорят о состоянии Дональда Трампа с осторожным оптимизмом.