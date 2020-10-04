По факту загрязнения побережья Камчатки возбуждено административное дело

Об этом сообщает пресс-службы вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, находящейся в регионе с рабочей поездкой. Депутат считает, что местные надзорное органы не приняли надлежащие меры после сообщений о загрязнении акватории – передает агентство ТАСС.

Глава Камчатского края пригрозил увольнениями чиновникам, замалчивающим ситуацию с загрязнением океана. В ходе видеообращения в Instagram Владимир Солодов сказал, что будет ходатайствовать о том же в отношении федеральных структур, если выяснится их вина. Позже Солодов сказал, что видимого загрязнения воды уже нет, пятен загрязнения не обнаружено, однако водолазы обнаружили скопление мертвых морских ежей и звезд на небольшой глубине.

На этой неделе на побережье Камчатки специалисты нашли нефтепродукты и фенол. «Гринпис» назвал произошедшее «крупным экологическим загрязнением». Местные жители рассказали о массовой гибели морских животных. Они предполагают, что причиной загрязнения могли стать военные учения или находящийся неподалеку полигон.

