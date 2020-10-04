Новый удар по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту нанесли военные Азербайджана

МИД Армении сообщает о пострадавших и разрушениях. В Карабахе рапортуют об атаке аэродрома в крупном азербайджанском городе. Там по данным Баку есть погибший и раненые.

Степанакерт обстреливает не только артиллерия, по столице непризнанного Нагорного Карабаха наносят удары боевые самолеты ВВС Азербайджана, объявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. У себя в фейсбуке он сообщил о раненых мирных жителях и разрушениях. После удара по центру столицы непризнанной республики начался сильный пожар, сообщает издание лайф и публикует видео с места обстрела. Над городом большой столб черного дыма, доносится сирена воздушной тревоги. Агентство РИА сообщает, что в Степанакерте временно отключались связь и электричество. Жителям пришлось прятаться в подвалах. Обстрел Степанакерта усилился в последние дни, начиная с пятницы. В свою очередь пресс-секретарь президента непризнанной республики Вагран Погосян утверждает, что армия Карабаха в ответ на обстрел Степанакерта атаковала и уничтожила военный аэродром в азербайджанском городе Гянджа — втором по численности городе страны. Баку это отрицает. Глава непризнанной республики Араик Арутюнян сказал, что после нескольких ракетных ударов по военным объектам в Гяндже приказал их прекратить, чтобы не допустить жертв среди мирного населения. МИД Азербайджана сообщил о гибели одного и ранении четырёх жителей Гянджи при ракетном обстреле города с армянской стороны. Ереван утверждает, что со своей территории Азербайджан не атакует.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в прошлое воскресенье, на спорной территории всю неделю идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.