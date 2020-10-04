Число новых выявленных случаев коронавируса в России впервые за 4,5 месяца превысило 10 тысяч

Наибольшее число инфицированных за сутки выявлено в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

За первый месяц осени количество заболевших в России выросло почти на 215 тысяч — с 990 тысяч случаев на 30 августа до 1 миллиона 205 тысяч человек на сегодня. По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием по стране общий прирост составил 10 499 новых подтвержденных результатов, умерли 107 человек. У четверти заболевших клинических проявлений инфекции не обнаруживается. В столице показатель перевалил за отметку в 3.3 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Почти 900 человек были госпитализированы с Covid-19. В московских больницах на аппаратах искусственной вентиляции легких сейчас находятся 247 человек. В Санкт-Петербурге 392 положительных результата, без малого 300— в Московской области, свыше 200 – в Ростовской и нижегородской областях. Ранее из-за начавшегося в середине сентября роста заболеваемость столичные власти дали рекомендации работодателям перевести треть сотрудников на удаленную работу, пенсионерам настоятельно посоветовали соблюдать домашний режим, при этом не раз подчеркивалось, что введения жесткого карантина на данном этапе не планируется.

На уходящей неделе вице-премьер Татьяна Голикова объясняла всплеск заболеваемости несоблюдением масочного режима и участием людей в различного рода массовых мероприятиях.

На этом фоне стало известно о заражении коронавирусом более тысячи сотрудников школ. Это – данные за первую неделю сентября – сказал в эфире радио «Комсомольская правда» замминистра просвещения Виктор Басюк. По его словам, на карантине из-за ОРВИ и коронавируса находятся 3% российских школ. При этом ведомство не планирует принимать централизованное решение по поводу перевода учебных заведений на онлайн-формат.

Уже с завтрашнего дня московские школы уходят на двухнедельные каникулы.

О необходимости продлить перерыв в обучении сказал мэр Сергей Собянин. Мэр Москвы оценил ситуацию по коронавирусу в городе как стабилизирующуюся. При этом, по словам Собянина, больницы сейчас «активно загружаются».

В Подмосковье, между тем, продлевать каникулы не планируют. При этом, согласно рекомендации властей, они должны быть объявлены на одну неделю начиная с 5 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

Директор школы № 109 города Москвы, академик российской академии образования Евгений Ямбург считает, что меры безопасности необходимы, но паниковать не надо. Ямбург добавил, что сейчас учителя составляют методические пособие и осваивают дистанционное образование.