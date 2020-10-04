Депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила Генпрокуратуру и СК взять под контроль дело Ирины Славиной

Замглавы комитета по вопросам семьи, женщин и детей отметила, что сейчас легче всего обвинить погибшую журналистку невменяемой, но она в эту версию не верит – слова депутата приводит газета РБК.

Главный редактор нижегородского интернет-издания Koza Press устроила акт самосожжения у здания регионального главка МВД, оставив незадолго до этого запись в фейсбуке: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». За день до этого у Славиной прошли обыски по делу, связанному с движением «Открытая Россия». Исполнительный директор организации позже сказал, что следователи перепутали Нижний и Великий Новгород.