Потери организаторов концертов в Москве из-за пандемии оценили в 5 миллиардов рублей

С середины марта, когда мэрия запретила проведение массовых мероприятий, в столице отменили больше 2 тысяч шоу и спектаклей. Данные подсчетов агрегат ора Eticket4 приводит газета РБК. Если бы не введенные ограничения, в городе могли бы продать по меньшей мере 1,5 миллионов билетов со средней стоимостью 3,5 тысячи рублей каждый.

При этом отмечается, что сейчас на руках у россиян остаются порядка 10 миллионов билетов за перенесенные мероприятия. Участники рынка ожидают его восстановления не раньше следующей весны.