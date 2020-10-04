Стало известно о заражении коронавирусом более тысячи сотрудников школ

Это – данные за первую неделю сентября, – сказал в эфире радио «Комсомольская правда» замминистра просвещения Виктор Басюк. По его словам, на карантине из-за ОРВИ и коронавируса находятся 3% российских школ. При этом ведомство не планирует принимать централизованное решение по поводу перевода учебных заведений на онлайн-формат.

Уже с завтрашнего дня московские школы уходят на двухнедельные каникулы.

Всемирная организация здравоохранения отмечает необходимость соблюдения мер профилактики против второй волны коронавирусной инфекции. Об этом сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гейбресус. Однако в ВОЗ призвали не допускать «полных локдаунов». Человечество достаточно хорошо изучило поведение коронавируса и может бороться с последствиями его распространения без введения жёстких карантинных мер, отмечают в ВОЗ.