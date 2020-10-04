В ряде европейских государств зарегистрировали максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом

В частности, об этом отчитались власти Великобритании и Франции. Новая волна продолжает негативно влиять на жизнь во всем мире. При этом многие спортивные мероприятия не отменены, но проходят в измененном формате.

Наиболее свежие ограничения ввели в Иране: там власти объявили уже о третьей волне коронавируса и решили на неделю закрыть в Тегеране кафе, мечети и спортклубы, а также школы и университеты. В Казахстане решили ограничить въезд иностранцев – он будет запрещен без действительной справки о прохождении теста на COVID-19. В Испании на днях ввели ограничения на въезд и выезд из Мадрида и еще нескольких крупных городов, сильнее других пострадавших от эпидемии.

В Великобритании суточный прирост уже достиг 7 тысяч заболевших. Тем не менее, Лондонский марафон, который уже переносился этой весной, на сей раз пройдет, как и было запланировано, сегодня. Правда, подавляющее большинство бегунов-любителей будет вынуждено остаться дома: их призывают участвовать в марафоне виртуально. Но зато в забеге будут участвовать лучшие спортсмены-марафонцы, которых организаторы изолировали на время подготовки в пригороде Лондона.

Не отменяются, в отличие от весенних месяцев, и национальные чемпионаты по различным видам спорта – например, по утверждениям главы российского ведомства Олега Матыцина, необходимости в нашей стране в этом нет.

Число заразившихся коронавирусом в России впервые с середины мая превысило 10 тысяч. За сутки умерли еще 107 человек. Такие данные приводит оперативный штаб.