Обвиняемый в госизмене ученый-физик Александр Луканин доставлен в СИЗО «Лефортово»

Об этом сообщили в столичной Общественной наблюдательной комиссии. От встречи с членами ОНК до разговора с адвокатом, по словам сотрудников изолятора, он отказался.

64-летний физик из Томска, санкцию на арест которого ранее дал суд сибирского города, сейчас находится в СИЗО ФСБ. По словам члена ОНК Марины Литвинович, встретиться с ним лично не удалось и об отказе от визита общественных наблюдателей Луканин сообщил через представителей охраны. В публичном поле деталей о задержании и его предпосылках чрезвычайно мало из-за грифа секретности на деле. Оно было возбуждено, по сведениям источников агентства ТАСС, в связи с подозрениями в адрес Луканина о передаче Китаю секретных российских разработок, «связанных с альтернативными источниками питания». Представитель защиты физика сообщил, что до настоящего времени не располагает данными о его местонахождении и о том, какое обвинение ему предъявлено. Арест проходил без адвоката, официально о задержании не сообщалось. Согласно данным из открытых источников, Луканин ранее работал в Томском политехническом университете и Институте физики прочности и материаловедения сибирского отделения РАН, где с группой ученых разрабатывал высоковольтные источники питания, а после выхода на пенсию был приглашен на работу в Шэньянский университет в Китае.

По словам друзей Луканина, их приводит «Новая газета», они связывались с его китайскими коллегами и те заверили, что кроме исследовательской работы по грантам никаких обязательств перед властями КНР у него быть не могло.