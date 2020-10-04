Z Архив новостей новости
5 4 6 419
12:01, 04 октября 2020

Генпрокуратура взяла на контроль проверку по факту экологической катастрофы на Камчатке

Генпрокуратура взяла на контроль проверку по факту экологической катастрофы на Камчатке, где произошел массовый выброс мертвых морских животных. Власти региона утверждают, что видимого загрязнения воды уже нет, но на дне обнаружили скопления погибших морских обитателей.

Территорию, которую будут проверять из-за сообщений о загрязнении, расширили – исследованы также будут бухты Большая и Малая лагерная и бухта Бабья. Процесс теперь будет контролировать Генеральная прокуратура, сообщили в ведомстве. Там пообещали дать оценку действиям ответственных лиц. До сих пор должным образом исследование проб, взятых на берегу Халактырского пляжа, не организовано. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, прибывшая ранее на Камчатку. Она считает, что местные надзорные органы не приняли меры по недопущению инцидента, хотя их реакция должна был быть незамедлительной. По факту загрязнения в настоящий момент возбуждено административное дело по статье о нарушение режима хозяйственной деятельности в прибрежной зоне. Кого могут привлечь к ответственности, пока не сообщается. Но как минимум своих мест могут лишиться чиновники, пытавшиеся замолчать или приукрасить ситуацию, это пообещал глава региона Владимир Солодов. Напомню, что после возникшего скандала региональное Минприроды опубликовало видеозапись чистого побережья с комментарием «Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый».

Причины катастрофы пока неизвестны. Местные жители и некоторые эксперты полагают, что к загрязнению могут быть причастны военные и полигон ядохимикатов, находящийся недалеко от места загрязнения.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Нагорный Карабах стал кровоточащей раной, которой определенные силы не дают возможность зажить Я призываю братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое все дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности…

5 85 6 16725 27.09
Блоги

Карина Орлова журналист

«Вы считаете допустимым платить $750 налогов?!» Что будет, если американцы, а особенно республиканцы, которые всегда настаивают на том, что они — главные плательщики налогов, узнают, что их президент вполне вероятно налоговый мошенник…

5 374 6 48947 28.09
Блоги

Максим Ликсутов руководитель Департамента транспорта Москвы

Как мотивировать жителей использовать общественный транспорт Как вы уже поняли, и в других странах решают вопрос поощрения пользования общественным транспортом, но не могут точно так же прийти к единому универсальному решению. Что, если его может придумать кто-то из вас?..

5 57 6 8320 28.09
Блоги

«Ответственность полностью несет военно-политическое руководство Армении» Заявление Посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации в связи с эскалацией боевых действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта…

5 163 6 24211 28.09
Блоги

«Не сомневаемся, что в готовящемся докладе будет зафиксировано наличие следов так называемого «Новичка»» Комментарий Департамента информации и печати МИД России по ситуации с Алексеем Навальным…

5 182 6 27419 30.09
Блоги

+ Владимир Путин: Борьба с эпидемией продолжается Владимир Путин: Борьба с эпидемией продолжается Вступительное слово на расширенном заседании президиума Государственного совета…

5 69 6 10633 28.09
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

Как Трамп, который платит налоги как малоимущий, стал «миллиардером» Чистое состояние Дональда Трампа не превышало пяти миллионов долларов. Против 100 миллионов, о которых он рассказывал журналу Форбс…

5 91 6 15004 29.09
Блоги

Александр Черкасов председатель совета правозащитного центра «Мемориал»

О приговоре Юрию Дмитриеву Дело Дмитриева было сфабриковано по политическим мотивам. Причина – не только в его многолетней работе по увековечиванию памяти жертв советского террора…

5 43 6 7389 29.09
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Еще вспомнишь мои слова Имей мужество признать, что если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть… Где же логика версии о государственном заказе на убийство?..

5 550 6 96511 02.10
Блоги

Профсоюз журналистов потребовал провести расследование смерти Ирины Славиной Наша организация уверена, что в произошедшем имеются явные признаки преступления, предусмотренного 110 ст. Уголовного кодекса РФ (доведение до самоубийства). Мы требуем провести расследование…

5 82 6 14823 02.10
Блоги

Карина Орлова журналист

Трамп знал, что у него ковид, и полетел на встречу с донорами в Нью-Джерси Он сидел с донорами за круглым столом в закрытом помещении — все без масок. Также президент знал, что мог заразить Джо Байдена на дебатах во вторник, и не сообщил тому в среду…

5 162 6 29795 03.10
Интервью Рикошет

Полад Бюльбюль оглы гость: Полад Бюльбюль оглы чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России

Мы хотим возвращения территорий, очищение их от армянских вооруженных формирований, от армянской армии. И все разговоры, что якобы там борется армия Нагорного Карабаха, а Армения просто помогает — не более чем лукавство…

5 74 6 13898 30.09
#слушать 22:08 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Заявление президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон…

5 29 6 6042 01.10
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Пользователь Лапенко и проблемы римской католической церкви Многолетняя работа останкинского коллектива по превращению мозгов в дерьмо сделала свое дело: ложь успела стать правдой, а правда – верой. А обсуждать веру невозможно…

5 318 6 93952 27.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Казанская Формула для решения нагорно-карабахского конфликта Руководители и Азербайджана и Армении готовы к ее реализации. Россия настойчиво требует от них подписать. Но в обществах обеих стран есть радикальные националистические настроения, которые не готовы принять никаких компромиссов…

5 55 6 13242 28.09
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Вот это последние такие монстры – Лукашенко, Путин, другие, в странах бывшего СССР…

5 31 6 12345 27.09
#слушать 48:52 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

Сотни жителей Выборга выйдут сегодня на митинг с требованием отставки главы местной администрации Причиной стал скандал с кражей семисот миллионов рублей, эта сумма сопоставима с городским бюджетом…

5 13 6 4438
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Связи между шизофренической харизматичностью очередного лидера и этим цинковым гробом они до сих пор не понимают. Вот как бы им всем объяснить, что это прямая и непосредственная связь…

5 58 6 98614 30.09
#слушать 50:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Должна ли Россия силой разнять Армению и Азербайджан?
5 38 6 13099 27.09
Блоги

Алексей Кащеев врач

Слова Мясникова — глубочайшее оскорбление врачебного сообщества Министр здравоохранения Михаил Мурашко, вступая в новую должность, отметил именно пациенториентированность в качестве приоритета российского здравоохранения — это ее, наверное, имеет в виду Мясников, считая, что у какого-либо врача поднимется рука убить беззащитного человека, лежащего на ИВЛ?..

5 228 6 254610 03.10
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Почему нельзя предавать Армению Почему нельзя предавать Армению Получается, что Москва готова убрать Пашиняна руками турок только за то, что он борется с коррупцией и пришел к власти в результате революции…

5 183 6 95525 29.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8777512
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4656139

Сегодня в эфире