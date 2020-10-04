Генпрокуратура взяла на контроль проверку по факту экологической катастрофы на Камчатке, где произошел массовый выброс мертвых морских животных. Власти региона утверждают, что видимого загрязнения воды уже нет, но на дне обнаружили скопления погибших морских обитателей.

Территорию, которую будут проверять из-за сообщений о загрязнении, расширили – исследованы также будут бухты Большая и Малая лагерная и бухта Бабья. Процесс теперь будет контролировать Генеральная прокуратура, сообщили в ведомстве. Там пообещали дать оценку действиям ответственных лиц. До сих пор должным образом исследование проб, взятых на берегу Халактырского пляжа, не организовано. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, прибывшая ранее на Камчатку. Она считает, что местные надзорные органы не приняли меры по недопущению инцидента, хотя их реакция должна был быть незамедлительной. По факту загрязнения в настоящий момент возбуждено административное дело по статье о нарушение режима хозяйственной деятельности в прибрежной зоне. Кого могут привлечь к ответственности, пока не сообщается. Но как минимум своих мест могут лишиться чиновники, пытавшиеся замолчать или приукрасить ситуацию, это пообещал глава региона Владимир Солодов. Напомню, что после возникшего скандала региональное Минприроды опубликовало видеозапись чистого побережья с комментарием «Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый».

Причины катастрофы пока неизвестны. Местные жители и некоторые эксперты полагают, что к загрязнению могут быть причастны военные и полигон ядохимикатов, находящийся недалеко от места загрязнения.