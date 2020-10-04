В Москве сегодня появятся три новые таблички «Последнего адреса»

Их установка согласована с жителями домов – рассказал «Эху Москвы» координатор и менеджер гражданского проекта Сергей Пархоменко. Пархоменко подчеркнул, что церемонии открыты для всех москвичей.
2020-10-04T11:32:23+03:00
2020-10-04T11:32:23+03:00
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Эксклюзив Эха 11:32, 04 октября 2020
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