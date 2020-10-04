В Кремле допустили введение миротворцев в Нагорный Карабах только при согласии Еревана и Баку

Так на вопрос газеты РБК ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее армянский премьер Никол Пашинян сказал, что этот вопрос может обсуждаться в рамках Минской группы ОБСЕ. Между тем собеседник издания в правительстве Армении назвал появление миротворцев в регионе практически невозможным, указав на то, что Азербайджан не пошел на это в 1994 году и вряд ли согласится сейчас.

Вооруженные столкновения возобновились в районе Карабаха 27 сентября и продолжаются до сих пор.