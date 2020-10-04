Депутат Госдумы Оксана Пушкина потребовала от Генпрокуратуры и СК расследовать смерть журналистки Ирины Славиной

Главный редактор издания «Коза Пресс» покончила с собой около здания нижегородского главка МВД, обвинив в своей гибели Российскую Федерацию.

«Обстоятельства, предшествовавшие самоубийству Ирины Славиной, должны быть расследованы самым тщательным образом…Это нужно всем: депутатам, чиновникам, сотрудникам правоохранительной системы. Нужно, чтобы остаться людьми», — считает Оксана Пушкина, замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Депутат подчеркнула, что сейчас легче всего объявить Славину невменяемой, но в эту версию она не верит. Изданию РБК Пушкина рассказала, что направила депутатский запрос генпрокурору Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину – в нем она потребовала разобраться, насколько адекватны и обоснованы были действия силовиков и обстоятельства обыска у журналистки. С обыском к Славиной пришли за день до ее самоубийства, но и до этого она подвергалась систематическому давлению. В СК в свою очередь заявили, что ее гибель и следственные действия никак не связаны — журналистка была свидетелем по делу, в рамках которого у нее прошел обыск, а не подозреваемой и не обвиняемой. Ведомство решило провести посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.



Ранее в Совете по правам человека «Верхом цинизма, человеческой и профессиональной несостоятельности» заявление Следственного комитета. Там также требуют проверить обоснованность обыска у журналистки