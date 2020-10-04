Столица непризнанного Нагорного Карабаха подверглась серии новых обстрелов

В Минобороны Армении сообщают, что под удар попали и гражданские объекты Степанакерта.

В городе в последние часы прозвучало порядка десятка сильных взрывов с характерным звуком разлетающихся осколков. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в «Фейсбуке» пишет о попадании снарядов по гражданским объектам, в частности, по жилым домам. Президент непризнанной республики сообщил об обстреле Карабаха из систем «Полонез» и «Смерч». В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги, очевидцы заявили, что слышали взрывы и за городом. При этом ночь прошла спокойно, сирену не включали, обстрелов не было. Минобороны Азербайджана утверждает, что удар нанесен в ответ на обстрел двух городов со стороны армянских вооруженных сил. Это населенные пункты Тертер и Горадиз, расположенные вблизи линии соприкосновения. Власти Карабаха уже заявили об уничтожении военного аэродрома в азербайджанском Гяндже. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян при этом заявила, что с территории Армении огонь по Азербайджану не ведется.



Ранее лидеры России, США и Франции — стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения и начать переговоры без предварительных условий. Баку и Ереван по-прежнему обвиняют друг друга в эскалации конфликта.