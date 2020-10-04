За последние сутки в России выявлено 10 499 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 107 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 284 человека.

Мэр Москвы назвал отсутствие ограничений из-за коронавируса самой большой помощью для бизнеса. Сергей Собянин уверяет также, что ситуация с пандемией в столице стабилизируется. Столичные власти продолжают помогать предприятиям в выдаче кредитов и реструктуризации старых ссуд, на это выделено больше 80-ти миллиардов рублей, рассказал мэр Москвы. Однако по словам Собянина самой большой и эффективной помощью для бизнеса в нынешних условиях станет возможность избежать серьёзных ограничений и закрытия компаний. Эту цель, как уверяет градоначальник, преследует его указ о переводе почти трети сотрудников организаций на удаленную работу. Иначе были бы нужны более жесткие меры, отметил Собянин. Мэр считает, что ситуация с коронавирусом в нашем городе «несколько стабилизировалась». При этом он отметил рост госпитализированных — почти тысяча человек в сутки. Несмотря на это массового перевода столичных больниц на работу с зараженными ковид-19 не планируется, сказал Собянин. Он надеется, что мобильные госпитали выполнят свою задачу. На этом фоне коронавирусом за минувшие сутки по данным оперативного штаба в Москве заразились почти 3300 человек, максимум с середины мая, это на 440 инфицированных больше, чем днём ранее. Умерли в Москве 29 пациентов.