Штаб кандидата в президенты США Джозефа Байдена обещал регулярно публиковать его тесты на коронавирус

Об этом пишет газета The Washington Post на фоне заражения Дональда Трампа. В пятницу представитель Демократической партии сообщил об отрицательном результате, следующее обследование он планировал пройти сегодня.

Глава Белого дома сообщил о своей болезни в ночь на пятницу. Он находится в военно-медицинском центре, но обязанности передавать не стал. Трамп записал видеообращение, в котором сообщил, что чувствует себя лучше и надеется вернуться к предвыборной кампании.

Команда специалистов военно-медицинского центра имени Уолтера Рида с осторожным оптимизмом оценивает состояние здоровья Дональда Трампа. Об этом сообщил лечащий врач президента США Шон Конли. По словам Конли, лечение главы государства противовирусным препаратом «Ремдесивир» проходит без осложнений.