Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице

Власти, по словам Сергея Собянина, фиксируют, как активно загружаются инфицированными больницы. Он отмечает, что ситуация, цитата, «несколько стабилизировалась», но количество госпитализированных все равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных. Об этом столичный градоначальник сказал в интервью одному из федеральных каналов. Собянин успокаивает: в Москве есть мобильные госпитали, которые страхуют эту ситуацию. Поэтому массово переводить больницы, оказывающие плановую помощь, на работу с больными, пока не планируется. Отмечу, что спад заболеваемости сменился ростом в сентябре. Каждый день выявляют все больше новых заболевших. Накануне коронавирус подтвердили почти у 10 тысяч жителей Москвы – это максимальный показатель с середины мая. Еще несколько дней назад Собянин говорил о том, что на этом фоне властям придется принимать жесткие меры, если люди будут наплевательски относиться к действующим ограничениям.



В Москве к настоящему моменту выявлено уже 300 тысяч заболевших коронавирусом, в России — 1 млн 200 тыс.