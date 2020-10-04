Росрыболовство возбудило дело после загрязнения побережья Камчатки

Глава региона пригрозил увольнениями чиновникам после случившегося.

Административное дело расследуют по статье нарушение режима хозяйственной деятельности в прибрежной зоне. Об этом рассказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, она приехала на Камчатку выяснять ситуацию. По её мнению, местные надзорные органы не приняли меры, чтобы предотвратить экологическое ЧП в районе Халактырского пляжа — одного из самых популярных туристических мест в регионе. Кроме того до сих пор должным образом не организовано исследование взятых на берегу проб, приводит пресс-служба вице-спикера Госдумы её слова. Напомню, на этой неделе жители Камчатки рассказали о найденных на берегу сотнях погибших морских животных. Среди них осьминоги, морские ежи, мидии, крабы и даже нерпы. В прибрежной зоне в районе пляжа специалисты выявили превышение фенола и нефтепродуктов. В Москву отправили 250 килограммов проб воды, песка и образцов погибших животных и моллюсков с тихоокеанского берега Камчатки. Чиновников, которые замолчали или приукрасили ситуацию с загрязнением воды, могут уволить пообещал губернатор Камчатки Владимир Солодов. Минприроды Камчатского края ранее сообщило, что пляж «совершенно чистый», и ничего аномального на нем нет.

Причиной загрязнения, по мнению местных жителей, могли стать военные учения или расположенный неподалеку полигон. В штабе Тихоокеанского флота говорят о непричастности к случившемуся.