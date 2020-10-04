В эти минуты проходит сильный обстрел Степанакерта, столицы непризнанного Нагорного Карабаха

За последний час на город упали десятки ракет.

Взрывы раздаются каждые несколько минут, снаряды падают прямо в центре, слышно даже, как разлетаются осколки. Некоторые удары одиночные — это, по всей видимости, 300мм снаряды от залповой установки смерч. Другие идут сериями — возможно, кассетные бомбы. Одиночные обстрелы были и вчера, и позавчера вечером. Но не такой интенсивности, сегодня обстрел начался утром и не прекращается. Пока непонятно, куда попали снаряды. Накануне вечером ракета попала в строительный магазин на окраине города, взорвались горючие материалы, и в небо поднимался столб чёрного дыма. Пока неизвестно, есть ли жертвы среди мирного населения, но судя по тому, что снаряды ложатся прямо в жилых кварталах, это неизбежно.