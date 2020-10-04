Госсекретарь США отложил визиты в Южную Корею и Монголию

Как говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, в этих странах у Майка Помпео на следующей неделе были запланированы встречи с высокопоставленными должностными лицами, однако он планирует совершить их позже в этом месяце. О причинах ничего не сообщается. Помпео, контактировавший две недели назад с президентом, заявил, что ни у него, ни у его жены коронавирус не выявлен. На сегодня запланирован визит Госсекретаря в Токио.

