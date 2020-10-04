Мэр Москвы оценил ситуацию по коронавирусу в городе как стабилизирующуюся

По словам Сергея Собянина, при этом больницы активно загружаются. Число госпитализированных медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных – мэра цитирует агентство РИА Новости. Градоначальник заметил, что пока массово переводить больницы на работу с пациентами с коронавирусом не планируется. Для этих целей существуют мобильные госпитали.

По последним данным оперативного штаба, в Москве с начал эпидемии зарегистрировано больше 300 тысяч зараженных. Число жертв приближается к 5,5 тысячам.