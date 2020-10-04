Столица Нагорного Карабаха подверглась новому обстрелу

Специальный корреспондент «Эха Москвы» в зоне боевых действий сообщает о десятке сильных взрывов в том числе в центре Степанакерта. О продолжающееся перестрелке на спорной территории заявляют официальные Баку и Ереван. Минобороны Азербайджана утверждает, что удар нанесен в ответ на обстрел двух городов со стороны армянских вооруженных сил.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал беспрецедентными по своему масштабу военные действия в Нагорном Карабахе. С таким заявлением Пашинян выступил в ходе обращения к нации: «Уже неделя, как армянский народ сопротивляется азербайджано-турецкой террористической атаке. Враг атакует в таких масштабах, что, по словам военных экспертов, такое не часто случалось в XXI веке в других концах света: сотни танков и БМП, десятки самолетов, сотни беспилотников и десятки тысяч пехотинцев атакуют рубежи армии обороны Арцаха». Пашинян добавил, что около 150 высокопоставленных военных ВС Турции участвуют в войне в Карабахе.