В Нагорном Карабахе продолжаются бои

Столица непризнанной республики снова подвергается обстрелу. Промежутки между сиренами воздушной тревоги становятся все меньше. Рано утром снова были слышны взрывы. Накануне с наступлением темноты начался интенсивный обстрел Степанакерта. После первых же ударов в городе отключилось электричество и на время пропала связь. Тем, кто находится в Степанакерте, приходится пережидать обстрелы в убежищах, а передвигаться по городу можно было вечером небольшими перебежками. Самый сильный удар пришёлся на окраину Степанакерта, откуда поднимался в небо столб чёрного дыма. Пока неясно, что разрушено и есть ли жертвы. Вечерние обстрелы продолжались около часа — военные предполагают, что использовались и ракеты систем залпового огня, и кассетные бомбы. Затем снова стало тихо, но рано утром, около половины восьмого по местному времени, снова раздались залпы и сработала воздушная тревога.

Власти Нагорного Карабаха сообщают, что бои с азербайджанской армией идут по всей линии соприкосновения.