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09:05, 04 октября 2020

Сотни жителей Выборга выйдут сегодня на митинг с требованием отставки главы местной администрации

Причиной стал скандал с кражей семисот миллионов рублей, эта сумма сопоставима с городским бюджетом.

Митинг пройдет на Петровской площади, там соберется около пятисот человек. Как пишет интернет-портал 47-ньюс, на акции горожане потребуют отставки главы местной администрации Геннадия Орлова. По словам организатора мероприятия Алексея Соколова, люди планируют выходить с плакатами «Хватит позорить Выборг». Дело в том, что в начале сентября Следственный комитет задержал председателя комитета финансов Выборгского района Ленинградской области Александра Болучевского. Его подозревают в крупном мошенничестве. По версии правоохранителей, он вывел из бюджета семьсот миллионов рублей. Из них 350 миллионов он якобы отдал своей знакомой за трудоустройство в мэрию Москвы, а оставшуюся часть обналичил. Отмечу, что годовой бюджет Выборга на этот год составляет семьсот двенадцать миллионов рублей.

Украденные семьсот миллионов предназначались для капитального ремонта и реставрации нескольких зданий в Выборге.



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