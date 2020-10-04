Росрыболовство возбудило административное дело о нарушении режима хоз.деятельности после загрязнения на Камчатке

Росрыболовство возбудило административное дело о нарушении режима хозяйственной деятельности по факту загрязнения в Авачинском заливе на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. По ее словам, специалисты обследуют Халактырский пляж и отбирают пробы. Этим утром Яровая приняла участие в рейде по пляжам Авачинской бухты вместе с губернатором края Владимиром Солодовым и руководством региональных надзорных ведомств. По ее мнению, со стороны местных надзорных органов не были приняты надлежащие меры после сообщений о загрязнении. Позже пресс-службе правительства края сообщили, что пробы воды, песка, моллюсков и погибших животных отправлены самолетом в Москву. 250 килограммов груза будут исследовать российские центры токсикологии, химии и биологии.

В ближайшее время должны появиться предварительные результаты. До этого времени власти призывают, не выдвигать версий о причинах загрязнения. Экологи, в свою очередь советуют ограничить доступ на пляжи. Специалисты обнаружили нефтепродукты и фенол в прибрежной воде у Халактырского пляжа в Камчатском крае. Признаки загрязнения выявлены еще на трех участках акватории Авачинского залива. Первая информация о загрязнении появилась в соцсетях — серферы жаловались на покраснение глаз после купания и плохое самочувствие. Местные жители публиковали фото и видео с пляжа, который усеян мертвыми морскими животными. По мнению лидера общественного экологического движения «Альянс зеленых» Александра Закондырина доступ на загрязненную территорию жителей края и туристов необходимо ограничить. Следственный Комитет проверяет информацию о массовой гибели морских животных в Авачинском заливе.

Представители Восточного Военного Округа заявили, что Тихоокеанский флот не имеет отношения к загрязнению воды. Там указали, что в последнее время на военных полигонах Камчатки крупных учений, которые могли повлиять на экосистему, не проводилось.

