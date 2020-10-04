Столичные власти пока не планируют переводить больницы, оказывающие плановую помощь, на работу с коронавирусом

Столичные власти пока не планируют переводить больницы, оказывающие плановую помощь, на работу с коронавирусными пациентами. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, ситуация в городе стабилизировалась, хотя больницы заполняются.