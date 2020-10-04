В Киргизии сегодня пройдут парламентские выборы

На них будет избрано 120 депутатов.

Киргизия по форме правления считается парламентско-президентской республикой, хотя прямо в Конституции это и не указано. Тем не менее, однопалатный Жогорку Кенеш имеет значительное влияние на политику страны.

В выборах при этом не будет участвовать некогда одна из крупнейших и влиятельнейших партий – Социал-демократическая партия Киргизии, имевшая большинство мандатов в прошлом созыве. Ее лидером был экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, в прошлом году арестованный и уже получивший свыше 11 лет заключения по делу о коррупции и освобождении криминального авторитета. После этого в рядах социал-демократов произошел раскол.

Главным фаворитом теперь считается партия «Биримдик» (Единство), которую связывают с действующим киргизским президентом Сооронбаем Жээнбековым. Все из-за того, что в партийном списке есть его родной брат. Между тем крупные партии обвиняют друг друга в подкупе избирателей: как утверждается, за деньги они просят жителей открепляться от своих участков в регионах и регистрироваться в Бишкеке. Сменить участки решили, по данным ЦИК, полмиллиона киргизов, или 1⁄ 7 часть от всех избирателей.

В России для голосования на выборах в киргизский парламент будут открыты 11 участков.