Митрополит Иларион предложил после похорон Ленина открыть в мавзолее музей, посвященный репрессиям

Иларион считает, что нужно действовать осторожно, чтобы не спровоцировать какое-то гражданское противостояние, и скорее всего, придется еще какое-то время ждать, пока он будет похоронен. Произойдет это, как считает митрополит, тогда, когда коммунистическая идеология окончательно уйдет в прошлое.
2020-10-04T08:07:53+03:00
2020-10-04T08:07:53+03:00
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08:07, 04 октября 2020
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