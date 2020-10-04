Митрополит Иларион предложил после похорон Ленина открыть в мавзолее музей, посвященный репрессиям

Иларион считает, что нужно действовать осторожно, чтобы не спровоцировать какое-то гражданское противостояние, и скорее всего, придется еще какое-то время ждать, пока он будет похоронен. Произойдет это, как считает митрополит, тогда, когда коммунистическая идеология окончательно уйдет в прошлое.