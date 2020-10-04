В рамках проекта «Последний адрес» в Москве сегодня установят три новые таблички жертв политических репрессий в годы Советской власти.

В Большом Казенном переулке сегодня появится табличка с именем военнослужащего, начальника ремонтных мастерских дивизии противовоздушной обороны Москвы Евстафия Дзядко. Его арестовали в по обвинениям в «террористической деятельности, антисоветской пропаганде и агитации». Приговорили к высшей мере наказания, но затем приговор заменили на 10 лет исправительно-трудовых лагерей и отправили на Соловки, где расстреляли в ноябре 1937 года. Место расстрела и захоронения не известно. На одном из домов Арбата появится табличка с именем военного, ректора Государственного центрального ордена Ленина института физической культуры им И. В. Сталина Семена Фрумина, расстрелянного в 1938-м по обвинению в том, что он якобы «являлся активным участником антисоветской организации правых». А памятную табличку агроному Натану Карчу установят на фасаде дома в Большом Козихинском переулке. Его расстреляли, обвинив в «участии в антисоветской вредительской и террористической организации». Все трое были посмертно реабилитированы.

В рамках проекта мемориальные знаки устанавливают на фасадах домов, адреса которых стали последними прижизненными адресами жертв репрессий.