СПЧ попросил Генпрокуратуру проверить обоснованность обыска у журналистки Ирины Славиной

Президентский совет по правам человека попросил Генпрокуратуру проверить обоснованность обыска у журналистки Ирины Славиной, совершившей самосожжение у здания нижегородской полиции. СПЧ также посчитал необходимым проверить наличие в действиях силовиков составов преступлений по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Доведение до самоубийства». Расследовать гибель нижегородской журналистки должны федеральные, а не местные следственные органы, считает член комиссии СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности Александр Верховский.

Главный редактор и основатель нижегородского издания Koza.Press покончила с собой 2 октября возле здания местного главка МВД. На своей странице в Фейсбуке она написала, что просит винить в своей смерти Российскую Федерацию. Следственный комитет сразу сообщил, что смерть Славиной не связана с проведенным у нее обыском.