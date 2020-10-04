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07:35, 04 октября 2020

Президент Азербайджана Алиев утверждает, что в Баку никогда не отказывались от переговоров по Нагорному Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждает, что в Баку никогда не отказывались от переговоров по Нагорному Карабаху, однако этот процесс не может быть односторонним. В интервью телеканалу Al Jazeera он высказал мнение, что действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян, придя к власти, «уничтожил то, что было до него».
По словам Алиева, Азербайджан будет воевать, пока армянские военные не уйдут из Нагорного Карабаха.



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