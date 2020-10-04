В Белом доме подтвердили недавнее ухудшение состояния здоровья Дональда Трампа

В пятницу у заболевшего коронавирусом президента США резко упал уровень кислорода в крови и поднялась температура. Об этом сообщил глава его администрации Марк Медоуз, передает Fox News. По его словам, сейчас состояние президента значительно улучшилось, уровень кислорода нормализовался, а температура спала. До этого об улучшении показателей здоровья Трампа заявлял его лечащий врач Шон Конли. Он отметил, что всю первую половину субботы глава государства работал и не испытывал проблем с передвижением.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали, что в течение суток жизненные показатели Трампа были «очень тревожными».

Дональд Трамп и его жена Мелания получили положительные тесты на коронавирус 2 октября. После этого чету госпитализировали в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Из-за болезни Трампу пришлось приостановить свою предвыборную кампанию — все мероприятия с его участием либо отменены, либо перенесены в онлайн-формат.