В Новой Каледонии сегодня состоится референдум о независимости

В настоящий момент этот архипелаг в Тихом океане носит статус особого административно-территориального образования Франции.

Это уже второй референдум о независимости от Франции в Новой Каледонии. Первый провели ровно два года назад, и тогда большинство, почти 57% голосовавших, сказали полному суверенитету «нет». Право организовать подобный референдум территория получила после того, как в 1980-х по архипелагу прокатилась война насилия с участием сепаратистов – коренного населения – и противников независимости – потомков европейских переселенцев. Согласно Нумеанскому соглашению, подписанному в 1998 году, по прошествии 20 лет, в течение которых будет обеспечена поэтапная социальная эмансипация архипелага, его жители смогут провести три референдума по вопросу отделения с разницей в два года. Сегодня состоится второй. Если более половины избирателей проголосуют «за», Новая Каледония получит полный суверенитет, но распространено мнение, что жители проголосуют против независимости от пятой республики. И тогда через два года сторонники отделения смогут провести референдум еще раз.

Новая Каледония представлена крупным одноимённым островом и группой мелких островов в юго-западной части Тихого океана, на расстоянии более 15 000 километров от Франции. Колонией архипелаг стал в конце 18 века