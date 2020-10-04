Евросоюз выражает серьезное беспокойство напряженностью в Нагорном-Карабахе

Брюссель заинтересован в деэскалации ситуации и поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта, заявил Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора с главой МИДа Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Тот, в свою очередь подчеркнул важность восстановления территориальной целостности Азербайджана для обеспечения мира в регионе. По его словам, «Армения, обстреливая населенные пункты Азербайджана из артиллерийских орудий и ракет, стремится вовлечь третьи страны в конфликт».

Между тем премьер Армении Никол Пашинян в обращении к нации обвинил Азербайджан и Турцию в продолжении геноцида армян и призвал всех соотечественников встать на защиту родины.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября. Обе стороны несут потери в живой силе и технике.