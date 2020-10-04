Пробы воды, песка и погибших морских животных с загрязненного побережья Камчатки отправлены в Москву

250 килограммов груза будут исследовать российские центры токсикологии, химии и биологии, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края. Там отметили, что работать с материалами будут специалисты с мировым именем. По словам губернатора края Владимира Солодова, первой задачей является определение загрязняющего вещества, после чего можно будет выдвигать версии о том, откуда оно взялось. Пробы были взяты рано утром с поверхности, из глубины и с береговой полосы в нескольких точках — в районе Халактырского пляжа, в бухтах Малая и Большая Лагерная в акватории Петропавловска-Камчатского. Груз сопровождает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она сообщила, что президент Российской Академии наук Александр Сергеев пообещал уделить исследованиям проб особое внимание и провести их в кратчайшие сроки.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригласил экологов, блогеров, СМИ и всех неравнодушных граждан утром в воскресенье на совместный осмотр побережья Авачинского залива, где было зафиксировано загрязнение воды нефтепродуктами.

Расширенное обсуждение ситуации по итогам осмотра запланировано на 12:00 на Халактырском пляже.

Ранее специалисты выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне Тихого океана. Там зафиксирован массовый выброс мертвых морских животных на берег. Люди жаловались на плохое самочувствие после нахождения в воде.