В Киргизии сегодня избирают парламент страны

В связи со вспышкой коронавирса голосование проходит с соблюдением санитарных норм, в том числе масочного режима, сообщает Центризбирком страны. На 120 мест в новом составе высшего законодательного органа претендуют 16 партий. По мнению большинства местных экспертов, реальные шансы есть лишь у 5-7 из них. В нынешнем парламенте Киргизии представлены шесть политических партий. Голосование продлится до 20:00 по местному времени (17:00 мск).
2020-10-04T06:52:58+03:00
2020-10-04T06:53:06+03:00
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06:52, 04 октября 2020
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