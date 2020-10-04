В Киргизии сегодня избирают парламент страны

В связи со вспышкой коронавирса голосование проходит с соблюдением санитарных норм, в том числе масочного режима, сообщает Центризбирком страны. На 120 мест в новом составе высшего законодательного органа претендуют 16 партий. По мнению большинства местных экспертов, реальные шансы есть лишь у 5-7 из них. В нынешнем парламенте Киргизии представлены шесть политических партий. Голосование продлится до 20:00 по местному времени (17:00 мск).