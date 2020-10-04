Пробы воды, песка и погибших морских моллюсков и животных с побережья Камчатки отправлены в Москву

250 килограммов груза будут исследовать российские центры токсикологии, химии и биологии, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края. Там отметили, что работать с материалами будут специалисты с мировым именем. По словам губернатора края Владимира Солодова, первой задачей является определение загрязняющего вещества, после чего можно будет выдвигать версии о том, откуда оно взялось.