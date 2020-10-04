Z Архив новостей новости
5 2 6 159
06:34, 04 октября 2020

Ограничения будут введены на юго-западе столицы в связи с проведением полумарафона «Моя столица»

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Дептранса Москвы.

Движение изменят в районе Воробьевых гор. До 20 часов будет действовать запрет на проезд транспорта по парковочному карману Университетской площади в районе пересечения с ул.Косыгина. С 7 утра и до 20 часов нельзя будет проехать по самой площади на участке от Университетского проспекта до улицы Косыгина. Будет закрыта для движения автотранспорта улица Косыгина на участке от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта. Ограничения здесь будут действовать с 7 до 18 часов.
Полумарафон «Моя столица» пройдет сегодня в районе МГУ имени Ломоносова.

Кроме того, на площади Тверская Застава в выходные проходят дорожно-монтажные работы. Движение транспорта здесь ограничат до 5 утра понедельника, 5 октября.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Карина Орлова журналист

«Вы считаете допустимым платить $750 налогов?!» Что будет, если американцы, а особенно республиканцы, которые всегда настаивают на том, что они — главные плательщики налогов, узнают, что их президент вполне вероятно налоговый мошенник…

5 373 6 48649 28.09
Блоги

«Ответственность полностью несет военно-политическое руководство Армении» Заявление Посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации в связи с эскалацией боевых действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта…

5 163 6 23840 28.09
Блоги

«Не сомневаемся, что в готовящемся докладе будет зафиксировано наличие следов так называемого «Новичка»» Комментарий Департамента информации и печати МИД России по ситуации с Алексеем Навальным…

5 182 6 27142 30.09
Блоги

Максим Ликсутов руководитель Департамента транспорта Москвы

Как мотивировать жителей использовать общественный транспорт Как вы уже поняли, и в других странах решают вопрос поощрения пользования общественным транспортом, но не могут точно так же прийти к единому универсальному решению. Что, если его может придумать кто-то из вас?..

5 54 6 8168 28.09
Блоги

+ Владимир Путин: Борьба с эпидемией продолжается Владимир Путин: Борьба с эпидемией продолжается Вступительное слово на расширенном заседании президиума Государственного совета…

5 69 6 10608 28.09
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

Как Трамп, который платит налоги как малоимущий, стал «миллиардером» Чистое состояние Дональда Трампа не превышало пяти миллионов долларов. Против 100 миллионов, о которых он рассказывал журналу Форбс…

5 91 6 14964 29.09
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Еще вспомнишь мои слова Имей мужество признать, что если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть… Где же логика версии о государственном заказе на убийство?..

5 548 6 94636 02.10
Блоги

Александр Черкасов председатель совета правозащитного центра «Мемориал»

О приговоре Юрию Дмитриеву Дело Дмитриева было сфабриковано по политическим мотивам. Причина – не только в его многолетней работе по увековечиванию памяти жертв советского террора…

5 43 6 7363 29.09
Блоги

Профсоюз журналистов потребовал провести расследование смерти Ирины Славиной Наша организация уверена, что в произошедшем имеются явные признаки преступления, предусмотренного 110 ст. Уголовного кодекса РФ (доведение до самоубийства). Мы требуем провести расследование…

5 79 6 13989 02.10
Блоги

Карина Орлова журналист

Трамп знал, что у него ковид, и полетел на встречу с донорами в Нью-Джерси Он сидел с донорами за круглым столом в закрытом помещении — все без масок. Также президент знал, что мог заразить Джо Байдена на дебатах во вторник, и не сообщил тому в среду…

5 108 6 19987 03.10
Интервью Рикошет

Полад Бюльбюль оглы гость: Полад Бюльбюль оглы чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России

Мы хотим возвращения территорий, очищение их от армянских вооруженных формирований, от армянской армии. И все разговоры, что якобы там борется армия Нагорного Карабаха, а Армения просто помогает — не более чем лукавство…

5 74 6 13851 30.09
#слушать 22:08 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Нагорный Карабах стал кровоточащей раной, которой определенные силы не дают возможность зажить Я призываю братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое все дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности…

5 84 6 16080 27.09
Блоги

В центре Нижнего Новгорода проходят пикеты из-за самосожжения Ирины Славиной Рядом с местом, где с плакатом стоит дочь Ирины Славиной, в пикеты начали вставать еще люди…

5 55 6 11083 03.10
Блоги

Заявление президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон…

5 29 6 6027 01.10
Блоги

Сергей Марков политолог

Казанская Формула для решения нагорно-карабахского конфликта Руководители и Азербайджана и Армении готовы к ее реализации. Россия настойчиво требует от них подписать. Но в обществах обеих стран есть радикальные националистические настроения, которые не готовы принять никаких компромиссов…

5 55 6 13216 28.09
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист

Это какой-то людоедский совершенно приговор. Абсолютно неправовой. То есть человека приговорили к отложенной смерти…

5 58 6 14303 02.10
#слушать 35:36 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

В Египте впервые вскрыли саркофаг с мумией, найденный в некрополе Саккара в Гизе По данным ученых, там были захоронены аристократы и жрецы, которые после смерти подвергались сложным погребальным обрядам

5 0 6 754
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Связи между шизофренической харизматичностью очередного лидера и этим цинковым гробом они до сих пор не понимают. Вот как бы им всем объяснить, что это прямая и непосредственная связь…

5 57 6 97150 30.09
#слушать 50:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Должна ли Россия силой разнять Армению и Азербайджан?
5 37 6 12792 27.09
Блоги

Алексей Кащеев врач

Слова Мясникова — глубочайшее оскорбление врачебного сообщества Министр здравоохранения Михаил Мурашко, вступая в новую должность, отметил именно пациенториентированность в качестве приоритета российского здравоохранения — это ее, наверное, имеет в виду Мясников, считая, что у какого-либо врача поднимется рука убить беззащитного человека, лежащего на ИВЛ?..

5 210 6 195252 03.10
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Разгадка Путина. Власть Мытарей Разгадка Путина. Власть Мытарей Путин врет или врут ему? Моя версия ответа на этот вопрос после телефонного разговора двух президентов…

5 84 6 126909 27.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8776206
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4655923

Сегодня в эфире