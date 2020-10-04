Ограничения будут введены на юго-западе столицы в связи с проведением полумарафона «Моя столица»

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Дептранса Москвы.

Движение изменят в районе Воробьевых гор. До 20 часов будет действовать запрет на проезд транспорта по парковочному карману Университетской площади в районе пересечения с ул.Косыгина. С 7 утра и до 20 часов нельзя будет проехать по самой площади на участке от Университетского проспекта до улицы Косыгина. Будет закрыта для движения автотранспорта улица Косыгина на участке от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта. Ограничения здесь будут действовать с 7 до 18 часов.

Полумарафон «Моя столица» пройдет сегодня в районе МГУ имени Ломоносова.

Кроме того, на площади Тверская Застава в выходные проходят дорожно-монтажные работы. Движение транспорта здесь ограничат до 5 утра понедельника, 5 октября.