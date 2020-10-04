В Российской футбольной премьер-Лиге сегодня завершается 10-й тур

Лидеры Чемпионата встречались накануне. Спартак и Зенит разошлись в Москве миром 1-1. Сохранив двоевластие в турнирной таблице. Впрочем, питерцы по дополнительным показателям все таки первые.

Ну а сегодня проведут свои матчи еще два участника Лиги Чемпионов. Локомотив будет принимать подмосковные Химки. Которые в минувшем туре одержали первую победу в турнире. Впрочем, и железнодорожники два своих последних матча выиграли. В другом матче в столице Краснодар сыграет против Динамо. Для быков встреча станет первой, после исторического успеха – выхода в групповую стадию ЛЧ. Динамовцы же проведут первую игру под руководством Александра Кульчия. Его предшественник Кирилл Новиков был отправлен в отставку.

Телеканал МАТЧ ТВ покажет встречу между Рубином и Ахматом. Начало трансляции в 16.30.