Мирные жители продолжают покидать Степанакерт после обстрела столицы непризнанного Карабаха со стороны Азербайджана

Многие женщины и дети уехали ещё в первый день войны, в минувшее воскресенье. Теперь уезжают те, кто оставался до последнего. Хозяин кафе в самом центре Степанакерта везёт своих детей, юношу и девочку лет 14 в пункт, откуда их потом переправят в Ереван. Удары по жилым домам стали настоящим потрясением. До этого в городе по несколько раз в день объявлялась воздушная тревога, ракеты, сброшенные с ударных беспилотников, падали не так далеко от границ Степанакерта. Но несколько домов подверглись ударам, погибли жители. В этих кварталах выбиты стекла, в воздухе висит терпкий запах пыли и гари. Представители минобороны Нагорного Карабаха о ситуации на фронте говорят уклончиво. По их словам, бои идут по всей линии соприкосновения, азербайджанская армия использует тяжёлую артиллерию, Беспилотники и силы спецназа. И продолжаются удары по глубокому тылу, к которому относится и Степанакерт.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на линии соприкосновения идут боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.