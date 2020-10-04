Три новые таблички «Последнего адреса» появятся сегодня в Москве

Как рассказал «Эху Москвы» координатор и менеджер гражданского проекта «Последний адрес» Сергей Пархоменко, установка согласована с жителями домов, а пройдет мероприятие в трех разных местах.

Пархоменко подчеркнул, что все церемонии проекта открытые, на них ждут москвичей. Напомним, что согласно указу мэра Москвы, в столице сохраняется масочный режим.