В Нижнем Новгороде прошли одиночные пикеты в память журналистки Ирины Славиной, совершившей самосожжение

В Нижнем Новгороде прошли одиночные пикеты в память главного редактора интернет-издания «Коза Пресс» Ирины Славиной, совершившей самосожжение. Люди потрясены этим поступком и несут цветы к месту ее трагической гибели, рассказала «Эху» журналист Анна Немцова.

Очевидно, место гибели Славиной станет знаковым в Нижнем Новгороде, добавила Анна Немцова.

Главный редактор и основатель нижегородского издания Koza.Press покончила с собой 2 октября возле здания местного главка МВД. На своей странице в Фейсбуке она написала, что просит винить в своей смерти Российскую Федерацию. В последние годы Славину неоднократно штрафовали, в том числе по обвинению в неуважении к власти, а за день до смерти в ее квартире прошел обыск.