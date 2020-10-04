Предвыборный штаб Джо Байдена намерен регулярно публиковать результаты его COVID-тестов

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена намерен регулярно публиковать результаты его COVID-тестов. Об этом заявил представитель штаба Эндрю Бэйтс. По его словам, пятничный тест отрицательный, в субботу его не делали, сделают в воскресенье. Бэйтс не уточнил, как часто это будет

происходить. Он отметил, что команда Байдена придерживается строгих и широких методов безопасности, рекомендованных экспертами общественного здравоохранения и врачами, включая социальное дистанцирование и ношение масок. Ранее Байден сообщил о приостановке критики соперника на выборах Дональда Трампа пока тот будет находиться на лечении.