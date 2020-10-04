Специалисты с осторожным оптимизмом оценивают состояние здоровья заболевшего коронавирусом Дональда Трампа

Специалисты с осторожным оптимизмом оценивают состояние здоровья заболевшего коронавирусом президента США Дональда Трампа. Но пока еще рано говорить, что худшее позади, сообщил лечащий врач 74-летнего главы государства Шон Конли. По его словам, Трамп провел большую часть дня, занимаясь своими президентскими обязанностями, и без труда передвигался по медицинскому блоку. Сам Трамп опубликовал видео, в котором заявил, что чувствует себя хорошо и ждет не дождется, когда можно будет довести до конца свою предвыборную кампанию.

Ранее в ходе пресс-конференции американский лидер не дал ответ на вопрос, получал ли кислород, подчеркнув, что на данный момент это не требуется. При этом источник, знакомый с состоянием президента, сообщил американским СМИ, что здоровье политика вызывает опасения.