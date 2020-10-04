Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии. Для поиска и эвакуации пассажиров и экипажа готовится к вылету воздушное судно, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии». Авария произошла в 55 км от города Среднекалымск. Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе, вертолет принадлежит частному лицу. На борту находились пять пассажиров, пострадавших нет.